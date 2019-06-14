Указ Зеленского о роспуске Верховной Рады признали конституционным

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Соответствующее решение было принято во время закрытого заседания Палаты в четверг, 20 июня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

"Суд признал конституционным указ президента о роспуске парламента", - сказал собеседник агентства.

Судьей-докладчиком по данному делу выступал Виктор Кривенко.

На сайте КСУ подтверждения этой информации пока нет.

Таким образом, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.