В оккупированных районах Луганской области купание в водоемах опасно для здоровья

Санэпидемиологи не рекомендуют жителям оккупированных районов Луганской области купаться в водоемах из-за несоответствия качества воды санитарным нормам и риска заболеть инфекционными заболеваниями.

Об этом заявил главврач так называемой "Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции" Дмитрий Докашенко.

"На сегодняшний момент ни один из открытых водоемов официально не согласовывался с санитарно-эпидемиологической службой по причине того, что в данный период у нас среднесуточные температуры очень высокие, и мы отмечаем отклонения по бактериологическим показателям в воде. Особенно это актуально в тех водоемах, которые находятся в черте города, и, к сожалению, люди продолжают купаться, особенно прискорбно, когда купаются дети", - сказал Докашенко.