Российский Сбербанк отсудил Кондитерскую фабрику АВК в Донецке

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка РФ, взыскав за долги в $56 млн Кондитерскую фабрику АВК, расположенную в оккупированном Донецке. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на определение суда от 12 июня.

Согласно документу, взыскание фабрики должно произойти путем продажи через публичные торги, в рамках процедуры исполнительного производства.

По кредитному договору, залоговая стоимость ОАО Кондитерская фабрика АВК Донецк составляла 45,6 млн грн.

Издание напомнило, что в январе 2018 года в рамках этого же кредитного договора Хозсуд Закарпатской области издал приказ о взыскании за долги АВК перед Сбербанком кондитерской фабрики АВК в Мукачево.

В январе 2019 года Хозяйственный суд Киева возобновил производство о взыскании на предмет залога по иску банка к Кондитерской фабрики АВК в Луганске.