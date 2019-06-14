По итогам ЗНО двое жителей Луганской области получили максимальные 200 баллов

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал информацию о результатах внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике.

Как сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, максимальное количество баллов по математике получили выпускник Ольховской общеобразовательной школы I-III ступеней Станично-Луганского района и выпускница прошлых лет.

Эти результаты не являются окончательными - позже будут обнародованы результаты ЗНО по иностранным языкам, биологии, химии, географии и истории.

Напомним, что в 2018 году в Луганской области 200 баллов за выполнение сертификационной работы получил один выпускник по химии, в 2017 году высший балл ВНО не получил ни один выпускник.