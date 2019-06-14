» » По итогам ЗНО двое жителей Луганской области получили максимальные 200 баллов

По итогам ЗНО двое жителей Луганской области получили максимальные 200 баллов

Сегодня, 08:59 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал информацию о результатах внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике.

Как сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, максимальное количество баллов по математике получили выпускник Ольховской общеобразовательной школы I-III ступеней Станично-Луганского района и выпускница прошлых лет.

Эти результаты не являются окончательными - позже будут обнародованы результаты ЗНО по иностранным языкам, биологии, химии, географии и истории.

Напомним, что в 2018 году в Луганской области 200 баллов за выполнение сертификационной работы получил один выпускник по химии, в 2017 году высший балл ВНО не получил ни один выпускник.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:30

Указ Зеленского о роспуске Верховной Рады признали конституционным

Сегодня, 16:07

В оккупированных районах Луганской области купание в водоемах опасно для здоровья

Сегодня, 12:13

В оккупированные районы Донбасса передали почти 180 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 11:35

В Луганской области шестеро бывших боевиков воспользовались программой СБУ «Тебя ждут дома»

Сегодня, 10:57

Штаб Зеленского в Рубежном возглавил попавшийся на взятке экс-чиновник?

Сегодня, 10:20

Итог очередной встречи в Минске - ноль прогресса и общие декларации

Сегодня, 10:09

Российский Сбербанк отсудил Кондитерскую фабрику АВК в Донецке

Сегодня, 10:06

Для деоккупации Донбасса нужно иметь план, а не намерения

Сегодня, 08:59

По итогам ЗНО двое жителей Луганской области получили максимальные 200 баллов

Сегодня, 08:36

19 июня российские террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 08:29

В Черкассах умер избитый журналист Вадим Комаров

Вчера, 22:16

В Конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

Новости Украины:

Сегодня, 14:43

На Волыни интернет-сепаратиста приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком

Сегодня, 12:11

Под Киевом женщина заморила голодом более 20 домашних животных

Сегодня, 08:29

В Черкассах умер избитый журналист Вадим Комаров

Вчера, 18:39

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Вчера, 13:14

Аэропорт Одессы принял первый рейс из польского Кракова

Вчера, 11:51

На большинстве пляжей Одессы опасно купаться

Вчера, 10:58

В страшном ДТП с участием полицейского погибла семья с ребенком

Вчера, 10:33

В Одессе на взятке задержан полковник военкомата

18-06-2019, 12:53

В Одессе Кивалов заполнил избирательную комиссию своими людьми

18-06-2019, 10:33

17 июня в Киеве 19 раз сообщали о минировании объектов

14-06-2019, 15:50

В Киеве второй температурный рекорд за неделю

14-06-2019, 15:08

Энита - ассортимент качественных напольных покрытий

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 