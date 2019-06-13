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В Конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

Вчера, 22:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризмаСенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться принятия закона, по которому Госдепартамент США должен будет определить, подпадает Россия под определение «государства-спонсора терроризма». Об этом сообщает Голос Америки.

Член Хельсинской Комиссии США уверен, что Москва пользуется террором для достижения своих политических целей.

Коре Гарднер, который внес в прошлом году соответствующий законопроект, повторно представил его уже в новом составе Конгресса США в апреле этого года. Законопроект был также поддержан сенатором от Нью-Джерси, демократом Бобом Менендес.

Сам Кори Гарднер считает, что Россия соответствует этому определению.

«Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы - она ​​оказала помощь режиму Асада в Сирии, который убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей», - сказал сенатор.

«Я думаю, что определение России как государства-спонсора терроризма направит сигнал по всему миру, что это режим, который опирается на беззаконие, что он не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что Соединенные Штаты этого не потерпят», - пояснил Кори Гарднер.

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства - Иран, Сирия, Судан и Северная Корея/

Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, которые включают контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и других ограничений.

 


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