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Следствие по катастрофе МН17 объявило имена подозреваемых

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в ходе пресс-конференции прокуратурой Нидерландов были названы четверо подозреваемых в катастрофе МН17 на Донбассе летом 2014 года.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский ("Хмурый"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), Олег Пулатов ("Гюрза"), Леонид Харченко ("Крот").

Как сообщили представители следственной группы, указанные лица будут объявлены в международный розыск и, как ожидается, в марте 2020 года начнется суд.

Нидерланды обратятся к Российской Федерации с просьбой выдать подозреваемых в организации катастрофы рейса MH17, чтобы допросить их. Об этом заявил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, передает NOS. Кроме того, по его словам, будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого.

В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракта, который привел к аварии "Боинга 777" (рейс MH-17) в небе над Донбассом в 2014 году и гибели 298 человек.

В то же время подозреваемые в причастности к катастрофе Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский (Хмурый) заявили, что отказываются давать показания по этому делу. 

Расследование крушения проводит Объединенная следственная группа (JIT) была сформирована в 2014 году из правоохранителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, которые вместе работают над расследование. Ход следствия координируется Национальной прокуратурой Нидерландов.

Целью расследования является установление истины, установление фактов, установление лиц, виновных в аварии, а также сбор доказательств для судебного преследования.


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