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В Меловом, Старобельске и Мостках пройдет кампания «Я – Громада!»

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Меловом, Старобельске и Мостках пройдет кампания «Я – Громада!»С 22 по 24 июня 2019 Всеукраинская информационная кампания «Я – Громада!», организованная совместными усилиями Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Программы «U-LEAD с Европой», проводит свои публичные мероприятия в Луганской области.

Информационная кампания «Я - Громада» охватит 39 населенных пунктов в разных областях Украины. Ее цель - информирование населения о реформе децентрализации и ее аспектах, в частности,  в сфере образования и здравоохранения, повышение осведомленности общественности о ее сути на примере лучших практик уже созданных объединенных территориальных громад (ОТГ), а также стимулировать желание граждан стать агентами изменений.

В Луганской области кампания пройдет в Меловом, Старобельске и Мостках.

22 июня 2019, Меловое

Где? Меловский РДК

Когда? 16.00-20.00

К участию приглашаются все жители Мелового и расположенных рядом населенных пунктов, специалисты по вопросам децентрализации, здравоохранения, образования, экологии, спорта, пердставители местных органов власти, журналисты. 

Программа включает тематическую информацию, дискуссии, интерактивные игры, экспертные советы, развлечения, квест

 

23 июня 2019, Старобельск

Где?  Парк культуры и отдыха

Когда? 16.00-20.00

К участию приглашаются все жители Покровского и расположенных рядом населенных пунктов, специалисты по вопросам децентрализации, здравоохранения, образования, экологии, спорта, пердставители местных органов власти, журналисты. 

Программа включает тематическую информацию, дискуссии, интерактивные игры, экспертные советы, развлечения, квест

 

24 июня 2019, Мостки, Сватовский район

Что? Публичная дискуссия «Объединенные громади: успехи, реалии и вызовы в контексте Нового этапа реформы децентрализации».

Где? Дом культуры, ул. Мира, 13

Когда? 17.00 - 19.00 (начало регистрации в 16.30).

К участию в мероприятии приглашаются представители сельских и городских советов, социальных и коммунальных служб, фермеры и предприниматели (включая крупный бизнес), лидеры молодежных групп и организаций, школьного самоуправления, активисты общественных организаций и СМИ.

Дополнительную информацию о проекте можно получить на сайте Я Громада!


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