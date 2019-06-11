Зеленский: Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сегодня возобновление мира в Украине является для него одной из ключевых задач, к выполнению которой он стремится. Именно поэтому вопрос мира был главным во время его сегодняшних конструктивных переговоров с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины .

«Прежде всего речь шла о возвращении мира в Украину. Это мой приоритет. Это моя позиция – как человека и как Президента. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день», – подчеркнул Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Париже.

«Убежден, что Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, из-за чего каждый украинец испытывает боль. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс – бикфордов шнур», – добавил он.

Владимир Зеленский отметил, что, избрав его Президентом, украинский народ доверил ему поиск решений в Минском переговорном процессе. «Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий – это моя главная задача», – подчеркнул он.

Глава государства сообщил, что во время сегодняшней встречи с Президентом Франции были достигнуты договоренности о следующих шагах, которые должны способствовать выполнению этой задачи.

«Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках Нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом», – сообщил Президент.

В отношении конфликта на Донбассе, который длится уже пять лет, и урегулирования ситуации Эммануэль Макрон выразил поддержку позиции Владимира Зеленского о том, чтобы «восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров».

«Мы снова хотим встать на путь Минского формата для того, чтобы Украина вернулась к миру. Уверяю, что я готов поддержать вас, господин Президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией», – сказал Президент Французской Республики.

«Когда наступит момент, Франция готова провести заседание в Нормандском формате для того, чтобы поддержать выполнение обязательств. Но прежде нам нужно в ближайшее время совершить определенные шаги, которые подтвердили бы намерение выполнять эти обязательства», – добавил Эммануэль Макрон.