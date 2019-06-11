На шахте Донецкой области погиб горняк

Вечером, 14 июня, на шахте в Донецкой области при выбросе угольно-газовой смеси и последующем обвале породы погиб горняк.

Как сообщает ДСНС, 14 июня в 20:56 поступила информация, что вблизи г. Торецкое в шахте «Центральная» ГП «Торецьквугилля» на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы.

На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно.

15 июня в 03:15 найдено тело второго горняка (1983 г.р.). Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность.