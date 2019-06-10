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Луценко сообщил о задержании референдума в Донецке Романа Лягина

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

Луценко сообщил о задержании референдума в Донецке Романа ЛягинаГенеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании Романа Лягина - бывшего руководителя "Центральной избирательной комиссии "Донецкой народной республики". Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - написал генпрокурор.

По мнению журналистов нашего издания, это заявление является не более чем имитацией полезной деятельности со стороны генпрокурора и СБУ. О нахождении Романа Лягина в Украине известно как минимум с марта 2019 года, когда он сбежал из оккупированного Донецка. 

Более того - неофициально Лягин приехал на территорию Украины по  программе Службы безопасности Украины "Вернись домой", которая освобождает участников незаконных формирований от уголовной ответственности. 

Как мы писали ранее, сепаратист Владимир Струк безнаказанно занимается в Украине подкупом избирателей и баллотируется в народные депутаты в Луганской области.


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