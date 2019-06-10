За пользование недрами в Луганской области заплатили более 186 млн гривень

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что в январе-мае 2019 в сводный бюджет Украины поступило 186 млн 460 тыс грн рентной платы за пользование недрами. Это на 38,1 млн гривень больше показателя за аналогичный период 2018 года.

В ведомстве также отметили, что за это время перечислено 11 млн 956 тыс. грн рентной платы за специальное использование воды, 2 млн 554 тыс. грн рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и 110,9 тыс. грн рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Напомним Государственной фискальной службой Украины даны рекомендации относительно особенностей администрирования в 2019 году рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, которые размещены на сайте ДФС Украины в разделе «Сообщения и напоминания».