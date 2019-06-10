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13 июня российские террористы 29 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 07:40 citynews.net.ua | Напечатать

13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом из артиллерии, стрелкового оружия и минометов оказались позиции ВСУ в населенных пунктах Боровское, Золотое-4, Крымское и Станица Луганская.

В поселке Золотое-4 минометный снаряд попал в крышу жилого дома. К счастью никто из мирных жителей не пострадал.

В Донецкой области противник более 20 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму.

По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены грузовик и артиллерийское орудие.


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