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В Луганской области устраивают облавы на стихийных торговцев

Сегодня, 17:55 citynews.net.ua | Напечатать

Мобильные группы с участием представителей органов местного самоуправления, сотрудников территориальных органов ГУ Национальной полиции и ГУ Держпродспоживслужбы в Луганской области во время проведения рейдов проводят широкую разъяснительную работу: о необходимости соблюдения ветеринарно-санитарных требований при продаже продукции животного и растительного происхождения, об угрозе заноса возбудителя АЧС и мер профилактики этого заболевания; о недопущении торговли продуктами питания в неустановленных местах и ​​необходимости перемещения торговли в специально определеннные для этого места (в частности - на рынки).

Граждане, которые реализуют продукцию в несанкционированных местах торговли, привлекаются к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере торговой деятельности.

По оперативной информации,  в течение I квартала 2019 соответствующими мобильными группами проведено 172 рейда, выявлено 126 правонарушений действующего законодательства в сфере торговли, из которых 65% - нарушение правил торговли на рынках и составлены протоколы об административных правонарушениях на сумму 5,6 тыс. гривень. Больше всего выявлено преступлений и составлено протоколов в городе Лисичанск и Старобельском районе.

При отсутствии соответствующих организационных мероприятий выездная торговля превращается в места «стихийной» торговли, поэтому вопрос ликвидации таких мест и недопущения возникновения новых находятся на постоянном контроле в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Органами местной власти разрабатываются или разработаны порядки, которые отдельно упорядочивают передвижную мелкорозничную торговую сеть и передвижные объекты по оказанию услуг (автокофейни, автоприцепы для продажи различных напитков и т.п.) и схемы их размещения на соответствующих территориях.

В районах и ОТГ Луганской области утверждены и действуют решение городских и поселковых (сельских) советов по определению порядков проведения выставочно-ярмарочной деятельности, мест выездной торговли (схем расположения) или проведения ярмарок, правил благоустройства территорий с требованиями о проведении праздничной торговли и ярмарок.

 


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