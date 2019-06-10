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В Луганской области надеются решить проблему энергозависимости в ближайшее время

Сегодня, 16:47 citynews.net.ua | Напечатать

 

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш вместе с заместителем председателя облгосадминистрации Юрием Клименко ознакомились с ходом строительства подстанции «Кременская» сегодня, 13 июня.

Как сообщили в пресс-службе ВГА, реализация проекта «Новое строительство ПС 500 кВ «Кременская» с заходами ВЛ 500кВ «Донбасская - Донская» и ВЛ 220кВ «Кременская - Юбилейная», Луганская область» имеет стратегическое значение. Подстанция позволит соединить Луганскую область с Объединенной энергетической системой Украины и тем самым обеспечить надежное энергоснабжение объектов социальной сферы и промышленности.

Сейчас единственным источником электроэнергии в области является Луганская теплоэлектростанция, расположенная в г. Счастье. Учитывая военные действия, продолжающиеся более пяти лет, ее стала работа постоянно находится под угрозой.

 

«Критическая инфраструктура нуждается в развитии, особенно в районах, приближенных к зоне боевых действий. Подстанция позволит иметь альтернативный источник электроэнергии для всей подконтрольной украинской власти части Луганской области. Это обеспечит более надежную работу энергетических предприятий, промышленных, а также других потребителей, в том числе и социальной сферы», - отметил министр.

По словам Юрия Клименко, присоединение Луганщины в Объединенную энергетическую систему Украины является очень важным. Поэтому ход строительства находится на постоянном контроле областной власти.

«Подстанция «Кременская» даст возможность запустить мощные предприятия на Луганщине, среди которых, в частности, Северодонецкое объединение «Азот». Также запуск подстанции позволит завести инвестиции на территорию области, так как для любого потенциального инвестора главным вопросом является ситуация с энергетикой», - сказал Юрий Клименко.

По словам чиновников, сейчас уже завезен и установлен энергоблока и установлено около 25 км электрических опор. Оборудование, изготовленное в Корее, уже находится на ответственном хранении в Луганской области и будет установлено в ближайшее время.

Точные сроки запуска энергомоста, на строительство которого было выделено 1,3 млрд гривень, чиновники не называют


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