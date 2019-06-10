ООН: Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе

Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом на презентации доклада о правах человека в Украине заявила глава Мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер, передает Укринформ.

Фрейзер добавила, что Россия, как страна-оккупант, обязана не применять в Крыму свое законодательство, обеспечивать гуманное обращение с задержанными и свободу вероисповедания всем религиозным группам.

25 мая международный трибунал обязал Россию освободить 24 украинских моряков, которых задержали вблизи Керченского пролива в 2018 году. Страна-агрессор посчитала, что трибунал не имел права решать судьбу заключенных.