Украинские фермеры выдали первые международные аграрные расписки

Т о, что еще вчера казалось невозможным, сегодня становится доступным – благодаря аграрным распискам украинские фермеры получили доступ к кредитным ресурсам из-за рубежа. Соответствующую бизнес-модель разработали в Проекте IFC «Аграрные расписки в Украине», а с новым валютным законодательством, принятым НБУ в феврале 2019 года, такой формат сотрудничества стал возможен на практике. Следующий ход был за фермерами, и долго ждать не пришлось: первые международные расписки были выданы на Черниговщине и на Львовщине уже в этом сезоне.

Не секрет, что Украина давно стала частью глобального рынка, а наши агропроизводители из года в год все больше используют мировой опыт для развития собственных предприятий. Переход от продажи «с поля» к экспорту хоть и сложный, но стоит того. Аналогично, поиск более эффективных источников заимствования и финансовое планирование деятельности хозяйства имеют большое влияние на конечный результат. Аграрные расписки позволяют даже небольшим фермерским хозяйствам перейти на новый этап, начать работать с иностранными кредиторами и привлекать более дешевое финансирование наравне с агрохолдингами. И, что важно, это не требует дополнительной сложной подготовки или штата специалистов.

Международная финансовая аграрная расписка

Сельскохозяйственное предприятие «Саликс» обрабатывает около 300 га на Львовщине, выращивает традиционные зерновые и масличные культуры. В прошлом году впервые воспользовалось аграрной распиской, а уже в этом сезоне при помощи инструмента удалось привлечь финансирование в размере 1,2 млн. грн от кредитора-нерезидента, компании «Эвервелле». Так в начале июня появилась первая международная финансовая аграрная расписка.

Виталий Нестерук, представитель «Эвервелле» в Украине, отметил, что это эстонская компания, работающая в Украине в сфере зернового трейдинга уже более 10 лет. «Эвервелле» сотрудничает с международными зернотрейдерами и крупными производителями преимущественно в западных и северных регионах Украины.

«В этом году впервые попробовали поработать напрямую с производителем по экспортному контракту с привлечением такого инструмента, как международная финансовая расписка, – отметил Виталий. – Изменения к законодательству, которые были сделаны в 2019 году, значительно ослабили валютный контроль. Это идет на пользу как нерезидентам, так и резидентам. Таким образом планируем и дальше работать с другими клиентами».

По мнению Виталия, для «Эвервелле» как зернотрейдера аграрная расписка является удобным инструментом, поскольку в обеспечение исполнения обязательств используется залог будущего урожая – и это интереснее для трейдера, чем недвижимость или техника. Также Виталий обратил внимание на возможность мониторинга урожая, что позволяет кредиторам быть более уверенными в надлежащем качестве поставляемой продукции. «И еще подкупает простота использования аграрной расписки. То есть, это достаточно удобный, гибкий и понятный для нас инструмент», - добавил Виталий Нестерук.

По словам Богдана Цапа, заместителя директора СП «Саликс», с «Эвервелле» они успешно сотрудничают уже более трех лет, прошли и форс-мажоры, и неурожайные годы, но всегда находили совместные решения. Международную расписку выдали как сопровождение к форвардному контракту и дополнительное обеспечение на сумму полученной предоплаты: по форварду до конца августа «Саликс» обязан поставить 240 тонн рапса, в залог по расписке передали 100 тонн, и ее действие заканчивается в следующем году. Богдан Цап отметил, что от кредитора они получили финансирование по ставке 12% годовых с расчетом в валюте. И добавил, что это одно из преимуществ международных расписок: «Во-первых, я имею прямой контроль из-за границы. У меня цена на сельхозпродукцию, конечно, выше, чем тут на рынке. А, во-вторых, к нам заходит валюта».

На вопрос, порекомендовал бы он международные аграрные расписки другим фермерам после опыта «Саликс», Богдан ответил: «Я уже рекомендовал, но не у всех есть возможность придерживаться требований, которые выдвигают аграрные расписки, из-за того, что не все работают прозрачно».

Международная товарная аграрная расписка

Несколько ранее, чем международная финансовая аграрная расписка, в конце апреля этого года ООО «Зори Обмачева» из Черниговской области передали эстонской компании «Летофин» товарную аграрную расписку, в рамках которой обязались осуществить поставку 10,5 тыс. тонн кукурузы до января 2020 года. По словам коммерческого директора «Зори Обмачева» Ивана Иванова, аграрная расписка была выдана в сопровождение к форвардному договору на поставку будущего урожая кукурузы, по расписке предприятие получило пре-финансирование в размере около 40% общей стоимости продукции.

Кредитор-нерезидент – эстонская компания «Летофин» давно работает в украинском агросекторе в производственных направлениях, а недавно также начала активно осваивать сегмент торговли сельхозпродукцией как трейдер.

«Мы имеем положительный двухлетний опыт работы с компанией «Летофин» в рамках других проектов в сельском хозяйстве», - отметил Иван Иванов. – Решили расширить сотрудничество, перейти к большим партиям поставки зерновых, в частности кукурузы».

Решение использовать возможности аграрных расписок для сотрудничества было совместным, по словам Ивана Иванова, «Летофин» был ознакомлен с механизмом расписок, а «Зори Обмачева», в свою очередь, имели практический опыт – в прошлом году выдали 8 аграрных расписок (среди них и товарные, и финансовые).

Подготовка к выдаче международной расписки была достаточно простой: «С начала переговорного процесса, согласования текста и условий до подписания аграрной расписки нам понадобилось не более двух недель. Согласовывали некоторые технические детали, урожайность, стоимость продукции в залоге и пр., – отметил Иван Иванов. И добавил: – Относительно документов, то с нашей стороны был нужен стандартный пакет, как для обычных аграрных расписок».

Аграрная расписка была выдана на украинском языке и удостоверена нотариусом в Чернигове Ириной Максак. С начала 2018 года – а именно тогда расписки и заработали в области – Ирина Максак удостоверила более 30 расписок, поэтому нотариус хорошо знакома с инструментом и его особенностями.

По ее словам, спецификой удостоверения международной расписки была проверка регистрации кредитора-нерезидента в рамках законодательства другой страны, для чего понадобились дополнительные справки, что такое юридическое лицо действительно зарегистрировано и не подпадает под какие-либо санкции. «Собственно удостоверение аграрной расписки заняло около часа», - отметила нотариус.

ООО «Зори Обмачева» планируют и в дальнейшем работать с аграрными расписками. По словам коммерческого директора предприятия, они готовятся сотрудничать также и с украинскими кредиторами: «Уже в этом году планируем подписать ряд аграрных расписок для украинских кредиторов – поставщиков средств защиты растений и посевного материала».

Что касается эстонской компании «Летофин», то, по мнению Ивана Иванова, первый положительный опыт работы с аграрной распиской как гарантии исполнения форвардного контракта откроет для компании широкие перспективы в Украине. «Я думаю, что это первая ласточка для такой компании, как «Летофин», которая позволит нарастить объемы в плане торговли и сотрудничества с украинскими аграрными компаниями», - подытожил Иван Иванов.

По материалам Проекта IFC «Аграрные расписки в Украине»