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11 июня на КПВВ в Станице Луганской умер пенсионер

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

На линии соприкосновения в Станице Луганской пенсионер упал возле моста и умер. Как ссообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 11 июня наблюдатели ОБСЕ видели тело мужчины в возрасте 81–89 лет, лежавшее на земле рядом с дорогой примерно в 20 метрах к северу от деревянного трапа на мосту в Станице Луганской.  Вдова 75–79 лет мужчины сообщила, что она вместе со своим мужем шла в направлении подконтрольных правительству районов, когда он упал возле моста», - говорится в отчете.

Женщина добавила, что у мужчины до этого были проблемы с сердцем. Носильщики перенесли тело на автостоянку, где позднее его осмотрели медицинские работники.

«Вблизи передовой позиции Вооруженных сил Украины к северу от этого моста наблюдатели разговаривали с пожилыми людьми, которые сообщили, что носильщики, которых они наняли, чтобы они помогли перейти из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные, отказались проходить мимо передовой позиции Вооруженных Сил Украины», - отметили в ОБСЕ.


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