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Российские террористы обстреляли село под Северодонецком из дальнобойной артиллерии

Сегодня, 07:45 citynews.net.ua | Напечатать

Вечером 12 июня российские террористы обстреляли район села Боровское (10 км от Северодонецка) из дальнобойной артиллерии калибром 152 мм. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Также в Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Новотошковского и Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы.

Всего 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

По данным разведки 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены.


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