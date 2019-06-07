Российские террористы обстреляли село под Северодонецком из дальнобойной артиллерии

Вечером 12 июня российские террористы обстреляли район села Боровское (10 км от Северодонецка) из дальнобойной артиллерии калибром 152 мм. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Также в Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Новотошковского и Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы.

Всего 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

По данным разведки 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены.