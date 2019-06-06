Попаснянка Кристина Леоненко установила рекорд Украины в пауэрлифтинге

В минувшие выходные в городе Хельсингборг (Швеция) состоялся Чемпионат мира по пауэрлифтингу. В составе сборной Украины участие в соревнованиях приняла воспитанница Попаснянского городского спортивного учреждения «Возрождение» Кристина Леоненко. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета.

По результатам соревнований в весовой категории до 43 кг среди девушек до 18 лет Кристина показала следующие результаты: приседание - 85 кг получила бронзовую медаль и установила рекорд Украины, жим лежа - 60 кг рекорд Украины, 63 кг рекорд Украины, Европы и мира, 63,5 кг- серебряная медаль и рекорд Украины, Европы и мира, тяга - 105 кг бронзовая медаль. В сумме Кристина пидняла- 253,5 кг и стала бронзовым призером Чемпионата мира и установила новый рекорд Украины.

Подготовили к соревнованиям Кристину тренеры Андрей Ивженко и Анна Кадацкая.