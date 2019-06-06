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12 июня Рубежное останется без воды

Сегодня, 16:28 citynews.net.ua | Напечатать

Луганское энергетическое объединение готовится отключить 12 июня Рубежанский водоканал от электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

По словам энергетиков, долг коммунального предприятия достиг 15 миллионов гривень и нет никаких гарантий его оплаты.  В результате без воды может остаться большая часть города Рубежное.

Долги потребителей на подконтрольной Украине территории Луганской области составляют более 800 млн грн и постоянно растут. Наибольшие долги у коммунальщиков - больше, чем полмиллиарда гривен. 


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