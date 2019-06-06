12 июня Рубежное останется без воды

Луганское энергетическое объединение готовится отключить 12 июня Рубежанский водоканал от электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

По словам энергетиков, долг коммунального предприятия достиг 15 миллионов гривень и нет никаких гарантий его оплаты. В результате без воды может остаться большая часть города Рубежное.

Долги потребителей на подконтрольной Украине территории Луганской области составляют более 800 млн грн и постоянно растут. Наибольшие долги у коммунальщиков - больше, чем полмиллиарда гривен.