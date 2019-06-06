Полиция узнала откуда рассылают сотни сообщений о минировании по Украине

За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе.

Как сообщил первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин, правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Подонки просто издевались над гражданами Украины.

Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с

почтового сервиса с присвоенным ІР-адресом, который принадлежит ООО, зарегистрированном в России.

От этих действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда с поддержкой, иногда с распрями, но, несмотря ни на что, мы проверяем каждое обращение.