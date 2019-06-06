В России меняются правила вывоза детей за границу

С 12 июня в России меняются правила выезда детей за границу. Раньше заявление о несогласии родителя на выезд ребенка за рубеж нужно было подавать в погранслужбу, с 12 июня — в территориальные органы МВД.

При этом граждане других стран (в том числе и Украины) должны обращаться в диппредставительство или консульское учреждение.

Также упрощается и выезд ребенка за границу: теперь согласие второго родителя не потребуется. А в случае, если кто-то из родителей будет против, вопрос выезда будет решаться в судебном порядке. Таким детям на пунктах пропуска не позволят пересечь государственную границу