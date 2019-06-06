В Старобельском районе пьяный водитель с 4 детьми протаранил столб

В селе Подгоровка (Луганская область) пьяный водитель с полным автомобилем детей врезался в столб.

Как расказали в пресс-службе полиции, вчера, примерно в 21.50, на ул. Чкалова с. Подгоровка Старобельского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого телесные повреждения получили водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля «Toyota Karina», находясь за рулем в нетрезвом состоянии, двигаясь в направлении поселка Подгоровка, не справился с управлением, выехал на обочину дороги, где совершил столкновение с электрической опорой.

В результате дорожно-транспортного происшествия 6-ти, 7-ми, 8-ми, 11-ти летние пассажиры и водитель госпитализированы в местную больницу. Жизни детей угрозы нет.

По факту нарушения Правил дорожного движения решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения».