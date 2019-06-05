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В Луганской области обнаружили два тайника с гранатометами и боеприпасами к ним

Сегодня, 11:34 citynews.net.ua | Напечатать

 

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Новоайдарского отдела полиции вместе с сотрудниками СБУ в ходе проведения оперативно-розыскных действий в районе с. Денежниково Новоайдарского района обнаружили два схрона с боеприпасами.

Всего с найденных тайников изъято: 20 стартовых двигателей к реактивной части гранат ПГ и РПГ, 4 выстрела к РПГ и РПГ-7, 3 гранатомета, 2060 патронов различного калибра и часть выстрела осколочной гранаты СПГ ОГ.

Как сообщили в ГУ НПУ, проводится проверка и принимаются меры по установлению лиц, спрятали боеприпасы в схронах. 


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