В Луганской области обнаружили два тайника с гранатометами и боеприпасами к ним

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Новоайдарского отдела полиции вместе с сотрудниками СБУ в ходе проведения оперативно-розыскных действий в районе с. Денежниково Новоайдарского района обнаружили два схрона с боеприпасами.

Всего с найденных тайников изъято: 20 стартовых двигателей к реактивной части гранат ПГ и РПГ, 4 выстрела к РПГ и РПГ-7, 3 гранатомета, 2060 патронов различного калибра и часть выстрела осколочной гранаты СПГ ОГ.

Как сообщили в ГУ НПУ, проводится проверка и принимаются меры по установлению лиц, спрятали боеприпасы в схронах.