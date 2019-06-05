В Луганской области изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров почти на 9,5 млн гривень

В Луганской области изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров почти на 9,5 млн гривеньСегодня, 10:53
В течение января-мая 2019 работниками ГУ ДФС в Луганской области проведено 112 проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения действующего законодательства по регулированию производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.
В ходе проведенных проверок выявлено 123 нарушения законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров. Из них 44 случая розничной торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных розничных ценах. В целом, по результатам проведенных проверок доначислено 1 млн 996 тыс. гривень налогов.
Кроме того, за 5 месяцев текущего года изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на общую сумму 9,43млн гривень.