Началось заседание Конституционного суда по указу Зеленского о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 11 июня, с 10:00 проходит заседание Конституционного суда, на котором рассматривается указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Глава государства прибыл на Жилянскую, 14 в Киеве.

Впервые президент присутствует на заседании Большой палаты КСУ. Суд ранее признал производство по делу "неотложным".

Участие в заседании могут принять также представители тех 62 нардепов, которые обратились в КСУ с жалобой на указ Зеленского.