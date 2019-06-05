ОБСЕ заметила в Луганской области российскую станцию ​​наземной разведки

ОБСЕ заметила в Луганской области российскую станцию наземной разведкиСегодня, 09:45
СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-9 "Кредо-М1".
Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)", - говорится в сообщении.
В связи с этим Постоянное представительство Украины при международной организации в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.