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Луганский журналист собирается конкурировать с сепаратистом на выборах в Верховную Раду

Сегодня, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

Луганский журналист и общественный деятель Константин Реуцкий решил выдвинуть совю кандидатуру в кандидаты в народные депутаты по 113 избирательному округу. Основную конкуренцию Реуцкому составит экс-регионал, пособник российских террористов Владимир Струк..

Заявление Константина Реуцкого:

"Я не имею права не выдвинуть свою кандидатуру на 113 округ (север Луганщины), потому что по нему в Раду снова пытается пролезть Владимир Струк.

Посипака Ефремова, который зимой 2014 организовывал и оплачивал луганский антимайдан, а через несколько месяцев уже финансировал и снабжал боевиков, захвативших здание луганского СБУ. Он купил индульгенцию, избежал справедливого наказания и теперь активно засевает избирательный округ. Мразь, на руках которой кровь тысяч его земляков, хочет ещё раз купить место в парламенте. Этого не будет.

Реванш Струка стал тем фактором, что подтолкнул меня к решению участвовать в парламентских выборах. Давно обдумывал такую возможность, но, как и многие из нашего круга, не решался "мараться" политикой. Ждал более подходящего времени, когда она станет чище. Но она не станет чище без наших усилий. Если не мы, то "струк".

Я руководил организацией, которая пять лет разгребала гОвна, разбросанные в 2014м цеплявшимися за власть "регионалами". В то время, как Струк благоразумно слился с ландшафтом, я и полторы сотни моих друзей сутками не спали, расселяя тысячи людей, у которых война забрала дом, рискуя жизнями возили гуманитарные грузы в города и поселки на линии фронта, эвакуировали из-под обстрелов стариков и детей. Мы документировали военные преступления для того, чтобы рано или поздно виновные предстали перед трибуналом. Мы писали законы в интересах пострадавших в конфликте и знаем какие законы нужны для того, чтобы поставить на ноги регион, разрушенный войной. И вот мы - Ива Кузьмина, Женя Васильев и я - идём в парламент от "Восток-SOS". И нам нужна ваша помощь.

Вот карта ПБ, на которую мы собираем средства на залог и предвыборную агитацию: 5168 7P.S554 3777 7077 на имя Жени Васильева (продублирую её в первом комментарии)

А вот контакты штаба Восток-SOS, по которым вы можете с нами связаться и предложить свою помощь в организации и проведении кампании: +380 50 803 59 63, obyrai@vostok-sos.org

Мы нужны друг другу)

P.S. Свою работу на Hromadske.ua по понятным причинам с сегодняшнего дня я прекращаю.

 


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