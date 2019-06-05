10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В Луганской области под обстрелом из пулеметов и автоматических гранатометов оказались позиции ВСУ в районе Новоалександровки (Попаснянский район).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область) противник 12 раз обстреливал позиции Объединенных сил. В том числе населенный пункт Водяное из тяжелых минометов калибром 120 мм и стрелкового оружия.

Также под минометным обстрелом оказались позиции ВСУ в районе н.п. Опытное, Пески, Марьинка Светлодарск и Новгородское.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.