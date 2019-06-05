» » 10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня

10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 07:17 citynews.net.ua | Напечатать

10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В Луганской области под обстрелом из пулеметов и автоматических гранатометов оказались позиции ВСУ в районе Новоалександровки (Попаснянский район).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область) противник 12 раз обстреливал позиции Объединенных сил. В том числе населенный пункт Водяное из тяжелых минометов калибром 120 мм и стрелкового оружия.

Также под минометным обстрелом оказались позиции ВСУ в районе н.п. Опытное, Пески, Марьинка Светлодарск и Новгородское.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:34

Началось заседание Конституционного суда по указу Зеленского о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 09:45

ОБСЕ заметила в Луганской области российскую станцию ​​наземной разведки

Сегодня, 09:41

В оккупированном российскими террористами Антраците задавили 10-летнего мальчика

Сегодня, 09:37

Луганский журналист собирается конкурировать с сепаратистом на выборах в Верховную Раду

Сегодня, 07:17

10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 17:44

В Луганской области прокуратура оспорила закупку услуг отопления на 4 млн гривень

Вчера, 17:30

В Киеве работника СБУ и его отца будут судить за похищение переселенца из Донецка

Вчера, 16:46

В Луганской области полиции пришлось использовать спецсредства для остановки автомобиля на блокпосту

Вчера, 14:51

На оккупированной территории Луганской области обстреляли патруль ОБСЕ

Вчера, 13:00

Опрос КМИС: В Верховную Раду проходят 4-5 партий

Вчера, 11:55

Партия Тимошенко показала только первую пятерку списка и хочет дружить с Зеленским

Вчера, 11:21

В Луганской области местные бюджеты получили почти 1,3 млрд гривень

Новости Украины:

Сегодня, 07:09

В Одессе горела психиатрическая лечебница - 6 погибших

Вчера, 17:37

Бывшего заместителя Луцкого городского головы подозревают в мошенничестве на 17 тыс долларов

Вчера, 17:30

В Киеве работника СБУ и его отца будут судить за похищение переселенца из Донецка

Вчера, 14:49

Во Львовской области шахтеры перекрывали международную трассу из-за долгов по зарплате

Вчера, 09:38

В Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар

Вчера, 08:40

Из-з отравления пестицидами Белая Церковь и Умань переведены на аварийный режим водоснабжения

9-06-2019, 11:39

Искусственный интеллект научился распознавать плач младенцев

7-06-2019, 11:06

9 июня в Одессе изменят движение транспорта в центре города

6-06-2019, 10:00

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

5-06-2019, 11:41

С 9 июня начинают курсировать поезда Кошице – Мукачево – Кошице

5-06-2019, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

5-06-2019, 09:53

В Одессе открылся центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 