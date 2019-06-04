В Луганской области прокуратура оспорила закупку услуг отопления на 4 млн гривень

В рамках представительских полномочий органами прокуратуры Луганской области выявлены нарушения требований Закона Украины «О публичных закупках» во время проведения переговорных процедур закупки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по результатам переговорной процедуры закупки (сокращенной) в январе-марте 2019 управлением здравоохранения одного из городских советов Луганской области заключен с предприятием два договора на поставку пара, горячей воды и связанной продукции (центральное отопление) общей стоимостью более 4 млн грн.

Однако, заключая указанные договоры, управление здравоохранения нарушило требования законодательства и осуществило закупку указанных товаров без проведения определенной Законом Украины «О публичных закупках» процедуры закупки, что создает предпосылки к нарушению экономических интересов государства в ходе его исполнения.

Таким образом, во время проведения указанных закупок нарушены принципы максимальной эффективности и экономии, создан риск противоправного расходования бюджетных средств, нерационального и неэффективного их использования.

Реагируя на выявленные нарушения, с целью защиты интересов государства, прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными публичные закупки на поставку пара, горячей воды и связанной продукции (центральное отопление) путем признания недействительными решений о применении переговорной процедуры и заключенных договоров.

Решением Хозяйственного суда Луганской области поддержана позиция прокуратуры и удовлетворены исковые требования в полном объеме.