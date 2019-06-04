В Киеве работника СБУ и его отца будут судить за похищение переселенца из Донецка

Следователи киевского теруправления ГБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Службы безопасности Украины по подозрению в пособничестве покушению на похищение человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Речь идет о похищении 24-летнего бизнесмена, состоялось в январе 2019 году в селе Святопетровське Киевской области. Тогда мужчину силой затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Пострадавшего искали несколько дней и в конце концов нашли целым и невредимым. Как выяснилось, организаторами похищения были его родственники. Это 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области, является дядей потерпевшего и его сын. Последний оказался работником Службы безопасности Украины.

Во время досудебного расследования следователи ГБР установили, что житель временно оккупированной территории Донецкой области спланировал похищение племянника, чтобы заставить его переписать имущество, оставшееся на неподконтрольной Украины территории, на себя. К преступному умыслу он привлек сына, который является сотрудником СБУ и еще одного человека, который и должен похитить бизнесмена за 3600 долларов США. Работник СБУ оказывал рекомендации по организации похищения. Впрочем, преступление не было доведено до конца, поскольку все участники заговора были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По результатам предварительного расследования сотрудник СБУ обвиняется в пособничестве покушению на похищение человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.