В Луганской области полиции пришлось использовать спецсредства для остановки автомобиля на блокпосту

Сегодня на блокпосту в Новоайдарском районе, при осуществлении сотрудниками полиции проверки автотранспортного средства и граждан, находившихся в машине, один из пассажиров начал сопротивляться полицейским и приказал водителю продолжать движение.

Сотрудники полиции, согласно статье 45 Закона Украины "О Национальной полиции", вынуждены были применить к гражданину специальные средства ограничения движения транспорта.

В итоге автомобиль был задержан, полиция открыла уголовное производство по факту сопротивления работнику полиции во время осуществления охраны общественного порядка