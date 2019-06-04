На оккупированной территории Луганской области обстреляли патруль ОБСЕ

Патруль миссии ОБСЕ оказался в зоне обстрела из стрелкового оружия во время мониторинга ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба миссии, во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) с целью осуществления мониторинга ситуации с безопасностью. В 14:34 к патрулю подошли два члена вооруженных формирований. После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост.

В 14:36 три члена патруля Миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м к югу. После этого они услышали, как по крайней мере 3 пули пролетели из западного направления примерно в 5 м над ними.