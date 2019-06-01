Партия Тимошенко показала только первую пятерку списка и хочет дружить с Зеленским

Партия Тимошенко показала только первую пятерку списка и хочет дружить с ЗеленскимСегодня, 11:55
Партия "Батькивщина" обнародовала только первую пятерку своего списка кандидатов в Верховную раду перед досрочными выборами. Ее представили на XIV съезде "Батькивщины" в Киеве, сообщает корреспондент "Украинской правды".
Первые 5 позиций кандидатов в народные депутаты на досрочных выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года от партии Батькивщина:
- Юлия Тимошенко;
- Сергей Тарута;
- Валентин Наливайченко;
- Сергей Соболев;
- Елена Кондратюк.
Также 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова после досрочных выборов объединиться в коалицию с президентской партией "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.
По мнению журналистов, это заявление свидетельствует о неуверенности в прохождении барьера на выборах и таким образом Тимошенко пытается консолидировать голоса колеблющихся сторонников своей политсилы.