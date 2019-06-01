» » Партия Тимошенко показала только первую пятерку списка и хочет дружить с Зеленским

Партия Тимошенко показала только первую пятерку списка и хочет дружить с Зеленским

Сегодня, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

Партия "Батькивщина" обнародовала только первую пятерку своего списка кандидатов в Верховную раду перед досрочными выборами. Ее представили на XIV съезде "Батькивщины" в Киеве, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Первые 5 позиций кандидатов в народные депутаты на досрочных выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года от партии Батькивщина:

  1. Юлия Тимошенко;
  2. Сергей Тарута;
  3. Валентин Наливайченко;
  4. Сергей Соболев;
  5. Елена Кондратюк.

Также 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова после досрочных выборов объединиться в коалицию с президентской партией "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.

По мнению журналистов, это заявление свидетельствует о неуверенности в прохождении барьера на выборах и таким образом Тимошенко пытается консолидировать голоса колеблющихся сторонников своей политсилы.



Теги: Тимошенко, Выборы-2019, Тарута

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:00

Опрос КМИС: В Верховную Раду проходят 4-5 партий

Сегодня, 11:55

Партия Тимошенко показала только первую пятерку списка и хочет дружить с Зеленским

Сегодня, 11:21

В Луганской области местные бюджеты получили почти 1,3 млрд гривень

Сегодня, 08:23

9 июня российские террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 07:53

Северодонецк и Луганск ожидает аномальная жара

Вчера, 16:40

Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объединились для участия в досрочных выборах

Вчера, 15:38

Аграрная партия Украины представила список кандидатов на выборы в Верховную Раду

Вчера, 15:35

Европейская солидарность представила первую десятку своего партийного списка

Вчера, 15:30

Партия Слуга народа объявила список на Выборы-2019

Вчера, 10:58

В ООС заявляют о срыве разведения сил в Станице Луганской с 16 июня

Вчера, 10:34

В Северодонецке подорожал газ для населения

Вчера, 10:03

Фальсифицированный алкоголь из Луганска продается в ЕС и Великобританию

Новости Украины:

Сегодня, 09:38

В Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар

Сегодня, 08:40

Из-з отравления пестицидами Белая Церковь и Умань переведены на аварийный режим водоснабжения

Вчера, 11:39

Искусственный интеллект научился распознавать плач младенцев

7-06-2019, 11:06

9 июня в Одессе изменят движение транспорта в центре города

6-06-2019, 10:00

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

5-06-2019, 11:41

С 9 июня начинают курсировать поезда Кошице – Мукачево – Кошице

5-06-2019, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

5-06-2019, 09:53

В Одессе открылся центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

4-06-2019, 11:19

Киев должен 6,5 млрд гривень за жилищно-коммунальные

3-06-2019, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

2-06-2019, 12:26

На фестивале Kozak Fest ураган обрушил сцену - 1 погибший

1-06-2019, 10:39

«7 километр» опроверг информацию о захвате склада неизвестными

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 