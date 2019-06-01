Северодонецк и Луганск ожидает аномальная жара

С 10 по 15 июня на востоке Украины ожидается сильная жара. По прогнозам синоптиков температура воздуха поднимется до 35 градусов выше нуля. В городах такая жара будет ощущаться еще сильнее за счет нагрева зданий и асфальта.

Уже сегодня, 10 июня, воздух прогреется до 32 градусов тепла. А к 13 июня температура воздуха достигнет своего пика - 35-36 градусов тепла.

Врачи рекомендуют в такую погоду пить много жидкости, но ни в коем случае не сладкие газированные напитки, обязательно одевать головной убор и внимательно следить за своим самочувствием во избежание проблем со здоровьем.