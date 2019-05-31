Аграрная партия Украины представила список кандидатов на выборы в Верховную РадуСегодня, 15:38
Сегодня на XXI внеочередном Съезде Аграрная партия Украины представила список кандидатов на выборы в Верховную Раду. Избирательный список Аграрной партии возглавил ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.
Второй номер в списке Аграрной партии - Лилия Бортич, член Политсовета Аграрной партии Украины.
Третьим стал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады.
Четвертое место заняла 31-летняя председатель Молодежного крыла Аграрной партии, журналистка по профессии Анна Мадей.
На пятом месте - украинский политик Владимир Шушкевич.
Также первую десятку представляют:
- Сергей Гайдай;
- Наталья Веровчук;
- Сергей Иващук;
- Олег Николенко;
- Александр Луцкий.