Сегодня на XXI внеочередном Съезде Аграрная партия Украины представила список кандидатов на выборы в Верховную Раду. Избирательный список Аграрной партии возглавил ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

Второй номер в списке Аграрной партии - Лилия Бортич, член Политсовета Аграрной партии Украины.

Третьим стал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады.

Четвертое место заняла 31-летняя председатель Молодежного крыла Аграрной партии, журналистка по профессии Анна Мадей.

На пятом месте - украинский политик Владимир Шушкевич.

Также первую десятку представляют: