Партия Слуга народа объявила список на Выборы-2019

Партия Слуга народа объявила список на Выборы-2019Сегодня, 15:30
Сегодня, 9 июня, в Киеве начался внеочередной съезд политической партии "Слуга народа".
На проходящем в Ботаническом саду мероприятии, политическая партия "Слуга народа" и президент Украины Владимир Зеленский представили список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.
Первая десятка кандидатов от партии Слуга народа на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года:
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Глава партии Дмитрий Разумков.
- Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.
- Юрист Ирина Венедиктова.
- Предприниматель, основатель волонтерской организации "Народный проект" Давид Арахамия.
- Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.
- Руководитель digital-направления партии Михаил Федоров.
- Руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
- Эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская.
- Гендиректро телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
- Спортсмет Жан Беленюк.