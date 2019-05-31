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Партия Слуга народа объявила список на Выборы-2019

Сегодня, 15:30 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 9 июня, в Киеве начался внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". 

На проходящем в Ботаническом саду мероприятии, политическая партия "Слуга народа" и президент Украины Владимир Зеленский представили список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.

Первая десятка кандидатов от партии Слуга народа на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года:

  1. Глава партии Дмитрий Разумков.

  2. Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.
  3. Юрист Ирина Венедиктова.
  4. Предприниматель, основатель волонтерской организации "Народный проект" Давид Арахамия.
  5. Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.
  6. Руководитель digital-направления партии Михаил Федоров.
  7. Руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
  8. Эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская.
  9. Гендиректро телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
  10. Спортсмет Жан Беленюк.


Теги: Выборы-2019, Зеленский, Слуга народа

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