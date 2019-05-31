Партия Слуга народа объявила список на Выборы-2019

Сегодня, 9 июня, в Киеве начался внеочередной съезд политической партии "Слуга народа".

На проходящем в Ботаническом саду мероприятии, политическая партия "Слуга народа" и президент Украины Владимир Зеленский представили список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.

Первая десятка кандидатов от партии Слуга народа на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года: