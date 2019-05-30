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В Северодонецке подорожал газ для населения

Сегодня, 10:34 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке подорожал газ для бытовых потребителей. С 1 июня клиенты ПАО Луганскгаз будут платить 8802,92 грн за 1000 кубометров природного газа.

Соответствующее распоряжение опубликовано на офциальном сайте Северодонецкого городского совета.

Северодонецкое МРУЕГГ ПАО "Луганскгаз" сообщает, что вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины № 380 от 8 мая 2019 "Изменения, которые вносятся в Постановление КМУ № 293 от 03.04.2019 года", которым установлена цена природного газа.

Таким образом с 1 июня 2019 года стоимость реализации/поставки природного газа для бытовых потребителей (населения) составит 8802,92 грн. за 1000 куб. м.

 


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