В Луганской области трактор подорвался на мине - 2 пострадавших

В пятницу, 7 июня, в Попасной двое трактористов подорвались на неустановленном взрывном устройстве при проведении сельскохозяйственных работ.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

"Буквально несколько часов назад трактористы, которые работали в поле между городом Попасная и деревней Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - написал он.