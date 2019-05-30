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В Украину вернули брошенного в московском роддоме младенца

Сегодня, 15:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Украину вернули брошенного в московском роддоме младенцаВчера, 6 июня, после длительных переговоров с российской стороной в Украину возвращен ребенок, который остался на территории РФ без законных представителей. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОВГА.

Возвращением ребенка занимались служба по делам детей Луганской облгосадминистрации и Посольство Украины в РФ.

Было идентифицировано, что мать ребенка имеет украинское гражданство, поэтому и ребенок является гражданином Украины. Несколько месяцев длился поиск родственников по месту регистрации матери, которые могли бы забрать ребенка. А когда все поиски оказались безрезультатными, было организовано его возвращение на Родину.

Трехмесячный мальчик, которого мать родила и оставила в роддоме Москвы, был передан на российско-украинском пункте пропуска «Ровеньки - Танюшевка» представителям Украины.

В тот же день маленький гражданин Украины устроен в областной дом ребенка.

«Мы сделали все возможное для возвращения ребенка в Украину. Несколько месяцев работы - и сегодня мальчик дома! Пока - в Луганском детском доме. Но мы уже ищем ему новую семью, в которой он обязательно будет счастлив», - отметила начальник службы по делам детей облгосадминистрации Раиса Родина.


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