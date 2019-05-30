Террорист из Донецка готовил взрыв бомбы в Запорожье

Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт в Запорожье. Об этом заявил начальник контрразведки Алексей Петров.

Как рассказал контразведчик, мужчина заложил взрывное устройство, которая должна была сдетонировать после активации телефонным звонком, в мусорный бак.

По данным спецслужбы, после закладки взрывчатки злоумышленник отправился в отель, где остановился с целью активировать бомбу. Включив новости, он понял, что ЧП не случилось, и вернулся на место, чтобы выяснить причину.

Мужчина, который планировал совершить взрыв, прибыл в Запорожье из оккупированного Донецка. В настоящее время террорист задержан сотрудниками СБУ.