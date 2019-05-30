В Донецкой области два человека задохнулись в частной шахте

В Донецкой области два человека погибли в частной шахте ФЛП "Василенко" в городе Снежное.

На оккупированной территории города Снежное рабочие вели добычу угля в так называемой "копанке" без соблюдения мер безопасности вентиляции и контроля состояния воздуха.

В результате трагедии погибли два человека.

Тела двух горняков 1982 и 1980 годов рождения были найдены в частной горной выработке на глубине 200 м и подняты на поверхность. В ходе обследования установлено, что уровень кислорода в выработке составлял лишь 6%.