В Донецкой области два человека задохнулись в частной шахте

В Донецкой области два человека задохнулись в частной шахтеСегодня, 12:36
В Донецкой области два человека погибли в частной шахте ФЛП "Василенко" в городе Снежное.
На оккупированной территории города Снежное рабочие вели добычу угля в так называемой "копанке" без соблюдения мер безопасности вентиляции и контроля состояния воздуха.
В результате трагедии погибли два человека.
Тела двух горняков 1982 и 1980 годов рождения были найдены в частной горной выработке на глубине 200 м и подняты на поверхность. В ходе обследования установлено, что уровень кислорода в выработке составлял лишь 6%.