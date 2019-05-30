В Украине программой «Теплые кредиты» воспользовались почти 600 тысяч семей

В Украине за время работы программы «Теплые кредиты» ею воспользовались почти 600 000 семей. Параллельно ей работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Ее участники могут получить компенсацию 35% стоимости товаров и материалов, которые они использовали для утепления и модернизации жилья.

В прошлом году в Фонд из госбюджета поступило 1,5 миллиарда гривен. Еще 100 млн евро на счет Мультидонорского трастового фонда поступило от ЕС и Германии. Это средства для грантового софинансирования совместно с Фондом. Размер основной части гранта для пакета А «Легкий» - 40% от стоимости энергоэффективных мероприятий, для пакета В «Комплексный» - 50%. Все 300 первых проектов получат дополнительный грант в сумме 20%. Также рассматривается возможность выделения еще 20% всего проекта для ОСМД, в которых более половины - получатели субсидий.