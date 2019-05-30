» » В Украине программой «Теплые кредиты» воспользовались почти 600 тысяч семей

В Украине программой «Теплые кредиты» воспользовались почти 600 тысяч семей

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за время работы программы «Теплые кредиты» ею воспользовались почти 600 000 семей. Параллельно ей работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Ее участники могут получить компенсацию 35% стоимости товаров и материалов, которые они использовали для утепления и модернизации жилья. 

В прошлом году в Фонд из госбюджета поступило 1,5 миллиарда гривен. Еще 100 млн евро на счет Мультидонорского трастового фонда поступило от ЕС и Германии. Это средства для грантового софинансирования совместно с Фондом. Размер основной части гранта для пакета А «Легкий» - 40% от стоимости энергоэффективных мероприятий, для пакета В «Комплексный» - 50%. Все 300 первых проектов получат дополнительный грант в сумме 20%. Также рассматривается возможность выделения еще 20% всего проекта для ОСМД, в которых более половины - получатели субсидий.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:04

В Луганской области ежедневно подкупают избирателей, а полиция может только "проверять информацию"

Сегодня, 11:23

В Украине программой «Теплые кредиты» воспользовались почти 600 тысяч семей

Сегодня, 11:14

Украина официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ

Сегодня, 09:54

Печерский суд ночью отпустил подозреваемого в убийстве Олешко

Сегодня, 09:31

Террористы обстреляли из артиллерии ВСУ под Новолуганским - 2 погибших и 8 раненых

Сегодня, 09:28

Бюджетники в Луганской и Донецкой областях будут получать надбавку за работу на линии соприкосновения

Вчера, 19:52

Российские террористы обстреляли поселок Артема в Станично-Луганском районе из минометов

Вчера, 18:58

6 июня российские террористы пять раз обстреляли позиции украинских военных

Вчера, 16:49

Суд вынес приговор исполнителям убийства Кати Гандзюк. Очередь заказчиков?

Вчера, 16:07

Верховная Рада отказалась увольнять Грицака, Полторака и Климкина

Вчера, 15:51

Оккупированные Первомайск, Кадиевка и Голубовка останутся без воды 6-7 июня

Вчера, 15:47

Российские террористы "развлекаются" сообщениями о минировании десятков зданий по всей Украине

Новости Украины:

Сегодня, 11:06

9 июня в Одессе изменят движение транспорта в центре города

Вчера, 10:00

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

5-06-2019, 11:41

С 9 июня начинают курсировать поезда Кошице – Мукачево – Кошице

5-06-2019, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

5-06-2019, 09:53

В Одессе открылся центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

4-06-2019, 11:19

Киев должен 6,5 млрд гривень за жилищно-коммунальные

3-06-2019, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

2-06-2019, 12:26

На фестивале Kozak Fest ураган обрушил сцену - 1 погибший

1-06-2019, 10:39

«7 километр» опроверг информацию о захвате склада неизвестными

31-05-2019, 15:04

Волынская таможня пропустила в Польшу более 400 кг незаконно добытого янтаря

31-05-2019, 09:22

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области проводят обыски

30-05-2019, 17:31

В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных вод

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 