Террористы обстреляли из артиллерии ВСУ под Новолуганским - 2 погибших и 8 раненых

Террористы обстреляли из артиллерии ВСУ под Новолуганским - 2 погибших и 8 раненыхСегодня, 09:31
7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась - боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского с применением артиллерии. 2 военнослужащих погибли, еще 8 - получили ранения.
В результате обстрела со стороны российских террористов снаряд попал в блиндаж, где находились украинские военные.
6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.
Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область) противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил.