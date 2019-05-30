Террористы обстреляли из артиллерии ВСУ под Новолуганским - 2 погибших и 8 раненых

7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась - боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского с применением артиллерии. 2 военнослужащих погибли, еще 8 - получили ранения.

В результате обстрела со стороны российских террористов снаряд попал в блиндаж, где находились украинские военные.

6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область) противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил.