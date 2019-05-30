Бюджетники в Луганской и Донецкой областях будут получать надбавку за работу на линии соприкосновения

В Украине установлена ​​надбавка за работу с особыми условиями труда работникам бюджетных учреждений, расположенных в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2018 № 708».

Указанным постановлением установлено ежемесячную надбавку за работу с особыми условиями труда в предельном размере 50 процентов должностного оклада работникам государственных и коммунальных учреждений, учреждений, организаций, финансируемых из бюджета и размещенных в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, на период до завершения осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.