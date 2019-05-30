Оккупированные Первомайск, Кадиевка и Голубовка останутся без воды 6-7 июня

На оккупированной территории Луганской области прекратится подача воды в четыре города 6 и 7 июня в связи с ремонтом на магистральном водоводе Д-1200 мм.

В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе диаметром Д-1200 мм "Насосная станция третьего подъема ЗФС - насосная станция четвертого подъема ЗФС" с 8.00 6 июня, ориентировочно, до 14.00 7 июня будет прекращена подача воды на города Первомайск, Стаханов, Кировск и сокращена в город Брянка на 50%.