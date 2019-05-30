Российские террористы и их сторонники на оккупированных территориях развлекаются ложными звонками о минировании зданий в Украине.

За последнюю неделю сообщения о минировании стали массово поступать в полицию украинских городов. Так 1-4 июня каждый день сообщали о заминировании больниц, парков и жилых домов в Луцке.

Затем террористы перешли к "минированию" зданий в Киеве - в полиции даже затрудняются назвать точное количество сообщений.

так 5 июня в Киевском Институте рака из-за ложного сообщения о минировании здания сорвались около 30% операций, а также были отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкозаболеваниями.

"Мы утром получили анонимную информацию о минировании в связи с обстрелом "украинскими нацистами Донецка". Насколько я знаю, такую ​​же информацию получил Охматдет и еще пару медицинских учреждений Киева. Транспортабельных пациентов эвакуировали. Нетранспортабельные и тяжело больные остались с медперсоналом в больнице", - сообщил главврач и онкохирург Андрей Безносенко.

6 июня сообщения продолжились - сегодня в полицию поступили сообщения о минировании детских садов, магазинов и больниц.

В список попали Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А. Также проверяются сообщения о минировании Киевской перепички, ряда кафе, гипермаркетов "Эпицентр", "Ашан", АТБ, Fozzy и "Мегамаркет".