В Луганской области мужчина пытался взорвать бывшую подругу гранатой

Вчера, в Попаснянском районе житель села Троицкое пытался убить свою бывшую подругу боевой гранатой. В результате покушения несостоявшийся убийца погиб сам и тяжело травмировал свою сожительницу.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Луганской области, во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительницы. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, человек выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения которым была госпитализирована в районную больницу.