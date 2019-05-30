Луценко: Торговля с оккупированными территориями является финансированием терроризма

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей является финансированием терроризма. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года.

После того, как террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.

Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 КК о финансировании терроризма» - считает Юрий Луценко.