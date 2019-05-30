Георгий Тука: Странное направление получил Минский формат

Георгий Тука: Странное направление получил Минский форматСегодня, 09:57
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал свое мнение о новых инициативах Леонида Кучмы, озвученных вчера после встречи в Минске.
1. Что касается "снятия блокады" в одностороннем порядке
Не секрет, что с начала "блокады Семенченко & Соболева" я выступал категорическим противником таких незаконных действий.
Вместе с тем, блокада введена решением СНБО в ответ на захват террористами ряда украинских предприятий на оккупированной части Донбасса.
Согласно этому решению, блокада может быть снята при следующих условиях:
- - полное прекращение огня
- - освобождение всех заложников
- - возвращение всех захваченных предприятий.
Что из этого выполнено? Ничего. То есть - ничего!
Таким образом, никаких оснований для отмены решения СНБО на этот день я не вижу.
Считаю любые инициативы в этом направлении преждевременными и невзвешенными.
2. Что касается инициативы Леонида Кучмы о запрете "стрелять в ответ"
При всем уважении к Леониду Даниловичу...
Как вы это себе представляете?
ДРГ сепаратистов приближается к нашим позициям под прикрытием минометного огня, а наши защитники, которые ценой собственной жизни дают нам с вами возможность спокойно жить, в ответ должны вопить:
- Эй, господа сепары! Вы сюда не ходите! Нам стрелять запрещено!
Так?
А в то время, военная прокуратура будет открывать производство против наших военных, яки защищали собственные и наши жизни?
Если Леонид Данилович радовался тому, что он получил обещание имплементации всех его договоренностей, то эта идея должна завершиться Приказом НГШ. Даже в кошмарном сне себе не могу представить, как Хомчак подписывает такой Приказ.
3. Почему я не слышу отчетов о "встречных инициативах"?
Российские СМИ сообщили, что "власти непризнанных республик" предложили Украине снять в одностороннем порядке блокаду, и выплатить компенсации "гражданам республик" за нанесенный ущерб в результате этой блокады.
Может я что-то пропустил, но такой информации о еще одной "победе" я от нашей стороны не услышал ...
4. Так же настораживает и заявление о восстановлении водоснабжения
Вместо того, чтобы заставить террористов рассчитываться за потребленную воду, Украина и в дальнейшем предлагает предоставлять воду бесплатно, выплачивая из государственного бюджета миллиард гривен компенсаций коррумпированным компаниям, которые шантажируют власть и общество "экологической катастрофой"?